La galerie Ô Pêcheur De Lune est ouverte en 2008 par Vincent Tourrès, jeune marchand autodidacte qui a aiguisé son œil, sa culture et son goût en chinant et déballant sur les foires et salons, d'Avignon à Nantes, de Biarritz à Paris, aux puces du design et celles de Saint-Ouen.

Située au 35 rue du Bellocq à Saint-Sever, la galerie vous propose une sélection des arts décoratifs du XXème siècle allant de l'Art Déco au design des années 50 aux années 90. Vous retrouverez le travail de designers tels que: Charles et Ray Eames, Pierre Paulin, Charlotte Perriand, Gae Aulenti, Harry Bertoïa, Eero Saarinen, Roger Capron.

Vincent Tourrès a souhaité faire de la galerie un lieu de découverte et d'échange. Aujourd'hui, les pièces de créateurs de renom du XXème côtoient les œuvres d'artistes contemporains: peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, plasticiens, auteurs comme: Aïtor de Mendizabal, Bernard Guillé, Charlie Tastet, Marion Coudert, Nicolas Camoisson et Pierre Mergen, tous défendus par la galerie Ô pêcheur de lune, Vincent Tourrès.