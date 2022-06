-une conception « artisanale » du métier d’architecte : l'architecte a fait le choix de travailler seul dans sa propre structure en étant l’acteur et l’interlocuteur unique de tous les aspects de son métier. Cela correspond à la pratique des « maîtres d’œuvre » du moyen âge qui réunissait l’ensemble des actes de la construction. Parallèlement l’architecte constitue le noyau d'une équipe auquel s'adjoignent, selon le type d'opération, des collaborateurs spécialisés (architecte, paysagiste, dessinateur, économiste) qui ont l'habitude du travail en commun. Cette souplesse et cette adaptabilité nous permettent de répondre à des programmes de toutes natures et de toutes importances.

-une réelle complémentarité entre architecte et bureau d'études : les échanges permanents et la coordination entre l'architecte et l'ingénieur, nécessaires pour optimiser la fonction de maîtrise d'œuvre, sont facilités par le fait que l'architecte possède également une formation d'ingénieur. Nous travaillons réellement en équipe avec les intervenants techniques (BET, Bureau de Contrôle) pour chaque opération. De plus, l’informatisation complète de l’agence depuis ses débuts permet l’échange de données informatiques entre architecte et bureaux d’étude et donc un travail commun en temps réel. -une pratique personnelle de l’ensemble des missions de l’acte de construire : l’architecte a la pratique personnelle de toutes les phases, de la conception au suivi de chantier, ainsi que l’ordonnancement, le pilotage et la coordination. Il est l’interlocuteur unique du maître d'ouvrage sur les opérations.

-une intervention qui refuse la spécialisation : l’architecte a fait le choix d’intervenir sur tous les types de programmes (neuf / réhabilitation, public / privé, habitation / industriel) pour permettre un enrichissement permanent de sa pratique et un échange entre les expériences.

-des moyens matériels performants : l'informatisation complète de l’agence nous permet de répondre plus vite et plus précisément, donc plus complètement, aux missions de maîtrise d'œuvre. Au-delà de cet aspect quantitatif, cet équipement nous permet une plus grande souplesse et adaptabilité et surtout la possibilité de nous concentrer sur le travail réel de conception et donc d'améliorer nos prestations.

-une pratique de l'urbanisme et de la concertation : la forte pratique des études d'urbanisme opérationnel pour les collectivités territoriales a permis une approche globale de l'acte de bâtir (programmation, faisabilité, financement) en amont de l'intervention habituelle du maître d'œuvre. Les relations avec la cité et les habitants sont intégrées dans le projet. Le suivi opérationnel d’importante Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat pour les collectivités, en particulier dans des secteurs sauvegardés, a complété cette approche globale en particulier avec la relation permanente avec les Architectes des Bâtiments de France.

-une connaissance pratique des travaux dans les Monuments Historiques : pendant toute la durée des études, cela dès le secondaire, et ensuite pendant les études d’ingénieur et d’architecte, la participation active a des chantiers dans les Monuments Historiques au sein de l’entreprise familiale, a permis de connaître la réalité et les spécificités de cette activité.