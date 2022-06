Propriété légale

Originaire du domaine de la mode, j'ai exercé en tant que styliste dans le prêt-à-porter pendant une dizaine d'années puis créé une marque de vêtements.

J'ai ensuite décidé de m'orienter vers le design d'intérieur qui me passionne et fait partie de mon quotidien depuis toujours. Je m'inspire beaucoup des différents voyages que je fais, de ce qui m'entoure, mon univers est coloré, j'utilise le mélange des styles et essaie d'apporter une touche d'humour. Je mets un point d'honneur à créer un espace vous ressemblant et correspondant à vos besoins et attentes...