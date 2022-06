Née de l’envie de deux amies, Isabelle et Noémie, de vous proposer des

objets en petites et très petites séries pour le quotidien, L'Esperluette-déco a vu le jour en janvier 2013.

Décoration d'intérieur pour les petits et grands enfants, articles du quotidien ... le tout aux couleurs de l'originalité et de l’authenticité : fait à la main avec toute notre passion et notre bonne humeur !

Mobiles bijoux, range tout-doux, luminaires, guirlandes ou bijoux, nos produits sont à l’image de nos envies !