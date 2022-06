Actuellement indépendante, je balaye quotidiennement plusieurs champs issus du design tels que l'image, le graphisme, le design d'objets et d'espaces. Ce sont pour moi des domaines complémentaires dans lesquels je m'épanouie pour différentes raisons.

Dans les objets que je construis, j'ai cette volonté d'interroger l'utilisateur sur des usages et à remettre en question des pratiques et des acquis communs à tous. Je m'inscris dans la démarche du design critique, une manière d'interroger les us et coutumes de la société à travers une production plastique.