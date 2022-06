Née en 1978 à La Réunion, Laetitia Sellier se pose aux Beaux-Arts de Marseille pour y étudier tout d’abord l’art puis le design, en passant par le California College of Arts and Craft de San Francisco pour un échange universitaire.

2002, DNSEP avec mention en poche pour son projet conceptuel «Camouflage urbain», à la frontière entre l’art et le design, elle poursuit en partant travailler au sein du studio Fremdkörper - Solution for no problem à Cologne (Allemagne). Entre deux, elle est sélectionnée en tant que designer marseillaise pour la Biennale des Jeunes Créateurs d’Europe et de la Méditerranée pour laquelle elle expose son travail a Athènes, Montpellier et Marseille.

Après diverses collaborations dans le graphisme, le packaging (responsable de studio), l’objet et l’architecture, Laetitia Sellier créé son studio de création [f] utilité en 2007. Le jeu de mots n’est pas innocent. Sa démarche tente de relier ses univers de prédilection (art, design, cultures, cinéma, architecture, mode, ...) avec poésie, subtilité, humour et décalage pour donner vie à des créations [f] utiles et diverses : art de la table, mobilier, luminaire, bijou, textile, graphisme, packaging, espace, ..., et susciter l’émotion...

Sa création auto-éditée «Manger dans des Tomettes», s’est vue récompensée par le prix du meilleur produit lors du Design Tour de Marseille 2012.