Architecte DPLG, après une quinzaine d'années d'expérience en agence, autour des marchés publics essentiellement, je vole de mes propres ailes depuis peu et travaille dorénavant pour une clientèle privée et professionnelle. Je m'intéresse aussi bien au neuf qu'aux projets de rénovation/extension, ainsi qu'à l'aménagement intérieur et au mobilier.

Je travaille une architecture au cas par cas à l'intégration délicate , habitée pas des gens et des usages, autour de matériaux bruts et naturels. La lumière et le soleil, les végétaux, la sensation de bien-être sont autant de sources d'inspiration.