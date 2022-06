Composite réunit des architectes qui recherchent la qualité des projets et des espaces, avec une attention particulière portée sur les ambiances intérieures (couleurs, matériaux, lumières, mobiliers…) et sur les détails de mise en œuvre.

L'autre axe majeur de l'agence est le travail du projet en relation étroite avec le paysage et l'environnement proche. Cela passe par un travail très fin sur la manière de positionner le projet dans son site et de gérer son orientation… mais aussi par le développement d'une simplicité et d'une rigueur formelle complétée par des choix fins sur les matériaux mis en œuvre. La relation des espaces intérieurs avec le paysage et les prolongements (jardin, terrasses, parvis…) sont aussi au cœur de nos préoccupations.

Nous travaillons au quotidien pour concevoir et réaliser des projets avec une architecture de grande qualité, techniquement exigeante dans une approche bioclimatique pertinente et efficace du point de vue de la maîtrise énergétique et environnementale.