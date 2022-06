Installée depuis 11 ans à son compte, Lauren Bichon est architecte d’intérieur, diplômée de l’Ecole CREAD à Lyon. Aujourd’hui ses bureaux et son showroom sont Z. I. du Champ de Mars, rue de l’Industrie à Savigneux.

«L’architecte d’intérieur doit répondre aux attentes de son client, lui apporter des solutions qui allient à la fois l’aspect technique de la réalisation de son projet, la gestion de l’espace, tout en introduisant la décoration qui devra tenir compte de l’ambiance de son intérieur, de son style de vie, de sa personnalité. Aujourd’hui je travaille uniquement avec des particuliers, j’ai choisi de créer une spécialité «Architecte d’intérieur-cuisiniste». J’ai l’exclusivité pour la Loire des cuisines haut de gamme Miton, une marque italienne au design moderne et épuré. Mais je fais aussi des cuisines sur mesure, exclusivement en bois, réalisées par un artisan local. Je suis également en mesure de proposer des cuisines « pour petits budgets» à des prix tout à fait concurrentiels et attractifs que ceux proposés par les cuisinistes de grandes marques.

« La cuisine est un nouvel espace de vie. Mon premier métier reste celui d’architecte d’intérieur qui me passionne tant et qui apporte indéniablement un complément à mon activité de cuisiniste »

Depuis onze ans, Lauren Bichon a sélectionné ses artisans dans le domaine de la menuiserie, de l’électricité, de la plâtrerie peinture, de la plomberie, «je joue la proximité. Le premier rendez-vous avec mes clients est essentiel, il me permet de comprendre sa demande, de saisir son esprit. Aujourd’hui mon showroom est un véritable outil de travail, je peux montrer à mes clients une réalisation, leur présenter les différents matériaux, définir plus précisément leur demande, créer ensemble leur projet, faire un devis réaliste et leur apporter un service global depuis l’Avant Projet Sommaire jusqu’au suivi de chantier».