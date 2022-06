Le collectif d’architectes Àmesure, a été créé à Montpellier en 2012 par Claudia Hernandez Nass et Stéphanie Grimard. Riches de nombreuses collaborations pour diverses agences d’architecture, elles ont choisi d’associer leur expérience au sein d’une pratique commune, créant des architectures sur mesure au plus proche de l’usager.

Actuellement leur pratique est centrée sur des projets d’architecture privée et des collaborations en tant qu’architecte opérationnel avec des agences d’architectes, de paysagistes et des artistes.

Habituées à travailler sur site occupé et de valeur patrimoniale et artistique, ces architectes ont acquis à travers leurs nombreuses collaborations les compétences nécessaires au respect de temps de chantier serrés et à l’optimisation des budgets disponibles.