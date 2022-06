» L’anglicisme fresh, souligne notre vivacité, notre constance d’innovation

Lignes des bâtiments, matériaux, outils de gestion de projet (BIM) : entre prendre sa place dans l’existant, démarche modeste, et faire jaillir le nouveau.

Ce double mouvement pour aboutir à l’essentiel : améliorer l’environnement construit.

» Par "environnement", nous entendons la prise en compte du paysage, des utilisateurs, la démarche de développement durable, tout ce qui constitue la vie même pour laquelle le projet est conçu et reste irrémédiablement tributaire.

fresh architectures, créée en 2005, compte une équipe de 15 personnes. Ses projets sont présents sur l’ensemble de la France métropolitaine.

Julien Rousseau, architecte associé, gérant de l’agence, lauréat de 40 under 40 Design Awards 2014, a auparavant collaboré avec Internationale Foster + Partners (en remportant en parallèle l’Europan 6 à Roubaix) et avec l’atelier Renzo Piano Workshop (The Chicago Art Museum et The London Bridge Tower (The SHARD). Il est également Co-auteur d'un rapport avec Claude Vasconi, Francis Soler et Rudy Riciotti sur la ville durable et a rejoint en 2012 le groupe de réflexion sur la RT 2020 codirigé par Christian Cléret).

Luca Battaglia, diplômé du Politecnico di Milano, il travaille en France depuis 1998 sur plusieurs concours et projets de logements au sein de l’agence d’Yves Lion. Il développe pendant trois ans son expérience technique et la maîtrise du chantier. En 2001, il intègre l’atelier Renzo Piano Workshop pour la conception et le développement du musée du Paul Klee Zentrum, à Berne.

Ulisse Gnesda, diplômé de l’école d’architecture de Marne-la-Vallée, il a travaillé depuis 1994 sur de nombreux projets publics et des études urbaines en collaboration avec Yves Lion. Puis, Brunet et Saunier, Chaix et Morel, Olivier Chaslin et Bernard Huet pour des projets d’espace public. Enseigne le projet d'architecture depuis 2009 à l'Ecole de la Ville et des Territoires de Marne la Vallée.