Motif-Design conçoit des aménagements d’intérieurs et extérieurs, des objets questionnants les espaces de vies et l’architecture.

Allant du mobilier au revêtement de sols et murs, avec une affection particulière dans les matériaux et leurs techniques. Les créations Motif-Design s’appliquent à une large gamme de matériaux : bois, métal, persplex, céramique, grès ceram ou encore en marbre et bien d’autres surprises à venir.

Il en resulte un travail de recherche et de précision, entre artisanat et innovation.

Des pièces fabriquées à l’image d’un design contemporain destinées à l’aménagement d’espaces intérieur, et qui proposent un jeux de combinaisons, des compositions à créer et à personnaliser avec d’infinies possibilités.