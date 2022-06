L’Atelier Architectural est une s.à.r.l. d’architecture installée à Saint-Avold. Inscrite au tableau de l'Ordre des Architectes de Lorraine sous le n° S11 935, elle se compose d’un architecte [Olivier Silvestri] et d’une Technicienne d'Etude du Bâtiment [Isabelle Noël].

Pour la plupart de ces réalisations l’Atelier Architectural applique une même démarche : concevoir une architecture unique, durable, éco-logique, originale, provocante, évocatrice et mystérieuse, dans le respect total des exigences du maître d’ouvrage, peu importe l’ampleur du projet. Pour l’Atelier Architectural développer une architecture c’est avant tout imaginer l’espace pour qu’il réponde à un désir d’identification à une forme, une idée, une libre référence; au lieu d’être le produit d’une réglementation stérilisante qui ne donne à voir qu’une répétition de constructions quasi identiques, faussement référentes à une culture locale. La mission que se donne l’Atelier Architectural est avant tout de concevoir simplement et de façon dépouillée pour satisfaire aux besoins du mode de vie de chacun. Nous voulons donner : l’envie d’architecture, le plaisir de découvrir, le bonheur d’habiter en poète, la satisfaction de vivre dans une architecture qui vous ressemble et dont vous êtes fière d’y accueillir les gens que vous aimez.