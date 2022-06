Biographie

Upcycling Designer / Espaces & Objets

Formé dans les domaines des art appliquées, du paysage et du design d'espace, je me suis forgé un profil de concepteur tout en me confrontant progressivement aux matières, la pierre, les métaux le bois et le végétal .

Ma nature curieuse m'as amené à collecter dans les univers de l'architecture, du paysage, du design, et de l'artisanat d'art.

Démarche

Actuellement j'applique mes savoirs faire dans la conception et la réalisation d'espaces et d'objets, conciliant ainsi mes aspirations et mes compétences au services de projets spécifiques, d'objets uniques .

Je réemploie des objets obsolètes mis au rebut et des chutes industrielles. A partir de cette matière première, je crée du mobilier d'intérieur et d'extérieur, en dessinant de nouvelles esthétiques et en définissant de nouveaux usages.

Je me mets ainsi à distance du consumérisme et de la production de masse, je m'inscris dans le mouvement de l'upcycling et du slow design.