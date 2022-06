L’agence Nevière Architecte a été créée en 1995. Depuis 2005 elle composée de 4 architectes (en moyenne).

Son activité essentiellement sur la région PACA et Languedoc-Roussillon, est variée : programme neuf, réhabilitation, extension, restructuration ou rénovation thermique. L’enseignement, la restauration, les gendarmeries, le tertiaire, les laboratoires, le logement social, collectif et individuel sont nos principaux domaines d’interventions.

François Nevière a été diplômé en 1988 de l‘Atelier d'Architecture Urbaine (AAU) à l’école de Marseille Luminy. Raymond Perrachon et Jacques Sbrigglio, Jean-Michel Savignat et Jean-louis Parisis furent ses principaux enseignants.

Activité de salarié dans les agences de Rudy Ricciotti à Bandol en 1987, de Claude Parent à Paris en 1988, et Confino Duval à Nimes de 1989 à 1993. Réalisation et concours en association avec C. Vezzoni, et P. Laporte à Marseille, Boyer, Percheron et Assus à Montpellier.

L’Agence Nevière architecte a réalisé une vingtaine de projets dont les montants des travaux dépassent le million d’euro HT allant jusqu'à 12 millions et autant de projets allant dans le créneau 400 000euro HT à 1 million d’euro HT.