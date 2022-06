Nous sommes un couple d'architectes, Marie-Anne et Thomas Casel et nous travaillons main dans la main pour réaliser des projets personnalisés qui répondent aux aspirations spécifiques de nos clients. Nous sommes spécialisés en ossature bois et en architecture bioclimatique.

Notre philosophie

Pour nous, il n’y a pas de petit ou de grand projet : qu’il s’agisse d’une modeste extension ou d’un bâtiment public, nous voulons contribuer à une nouvelle façon de construire, plus respectueuse de l’homme et de son environnement, un «habiter» autrement qui équilibre harmonieusement les plans économique, écologique et humain, accessible au plus grand nombre.

Des la conception, nous prenons en compte le climat, les usages et proposons des choix de mise en oeuvre et de matériaux qui sont évolutifs, économes à long terme, solides, faciles à entretenir pour que les bâtiments construits aujourd’hui à un cout maitrisé gardent leur sens et leurs qualités intrinsèques au-delà des modes.

Contribuer à perpétuer les savoir faire, travailler en équipe en favorisant l’économie et les compétences locales nous parait également un enjeu important de la construction.

Notre objectif est de concevoir et de construire des lieux accueillants, simples, sains, confortables dans lesquels on se sent bien.