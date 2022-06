Après avoir occupé des fonctions de vente et de merchandising en France et en Angleterre pour plusieurs entreprises de mode et de services de 1998 à 2004. elle a travaillé au sein du bureau d'étude de l'éditeur de meubles Vitra de 2005 à 2007. Aujourd'hui installée à Biarritz, titulaire d'un BTS Design d'Espace, elle met sa passion et sa connaissance des problématiques de merchandising, d'agencement et de design au service de vos besoins, en faisant appel si nécessaire aux meilleurs artisans et fabricants de la région.