Atelier Soleil - Faïence artisanale faite à la main à Moustiers Sainte-Marie

L’art de la table magnifié en Provence : l’Atelier Soleil est l’une des plus anciennes faïenceries de Provence. Découvrez ses collections de faïence authentique, lumineuse et chaleureuse, aux formes et décors traditionnels ou contemporains.

Assiette, plat, vase, pichet, tasse… Chaque pièce est façonnée dans le respect des traditions : estampage, tournage et coulage sont entièrement réalisés à la main. Tous les décors sont peints sur émail « cru », à main levée.