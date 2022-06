Après avoir travaillé dans plusieurs agences parisiennes sur des projets principalement liés aux logements, de la phase de conception à celle du chantier, Gurvan Le Garrec a créé son agence d'architecture en 2015.

Un parcours pluridisciplinaire qui a commencé par les arts plastiques dans le dessin et la peinture, puis vers l'architecture et la photographie, a donné une ouverture d'esprit et une curiosité, ainsi qu'un sens logique et pratique.

Aujourd'hui, GLG Architectures intervient sur Paris, en Île de France et au delà, avec cette diversité qui aide et nourrit l’approche des projets, que ce soit au début dans l'écoute et les échanges avec les clients qui sont des moments où naissent le projet et auxquels il faut accorder toute l'importance nécessaire, ou dans des moments plus précis où les détails techniques prennent leurs places avec les entreprises pendant le chantier.

Chaque projet devient alors l'occasion d'une rencontre humaine, puis d'un challenge entre l'expression d'un souhait, la traduction du dessin et sa réalisation.