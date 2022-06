Son travail s'articule autour du fonctionnel alliant simplicité et goût du détail il essaye aussi bien dans le domaine du design d'objet que celui de l'espace d'apporter une osmose entre besoins, efficacités et finitions même pour la plus simple des idées. Aimant la modularité et la multifonction, Nicolas Lebault ne dérogent pas à son envie de pousser les détails à son paroxysme autant sur le plan fonctionnaliste, qu'esthétique. Ce qui l'intéresse le plus c'est le développement de l'idée qui a germé dans sa tête passant des maquettes, au choix des matériaux jusqu'au prototype plus que l'objet final. Car pour lui la finalité n'existe pas. Aussi bien dans l'espace que dans l'objet il y a toujours plusieurs moyens de réintervenir en améliorant, modifiant, optimisant.