Bas

Smets est ingénieur, architecte et paysagiste. Il s’est spécialisé dans la conception de stratégies paysagères et la réalisation d’espaces publics. À travers une lecture méticuleuse

du territoire, ses projets révèlent des paysages visibles mais pas encore perçus. Les projets comprennent toutes les échelles, des stratégies territoriales aux paysages d’infrastructure,

des parcs très étendus aux jardins privés, des centres-villes aux décors de cinéma. Il collabore régulièrement avec des architectes, des artistes et des scientifiques.

Il a établi ses bureaux à Bruxelles en 2007 et travaille depuis, dans une dizaine de pays. Ses projets réalisés comprennent l’aménagement du centre-ville d’Ingelmunster en Flandre,

les jardins du centre de création PMQ à Hong Kong et le Sunken Garden à Londres. Plusieurs de ses grands parcs sont en cours de réalisation : le parc de Tour & Taxis à Bruxelles,

le parc Tweewaters à Louvain, et le parc du Musée national Estonien à Tartu.

Il est lauréat d’un grand nombre de concours internationaux, tels que la place de la gare à Roulers, le Parvis de Saint-Gilles à Bruxelles et les espaces extérieurs du nouveau quartier

de la Chapelle Internationale à Paris. Bas Smets a développé une série de visions territoriales à long terme pour Bruxelles 2040, Lyon Part Dieu, Bordeaux 55.000 ha pour la Nature, Paris la Défense Est et Lille 2030. Il a récemment contribué à de grands projets d’infrastructure

et a été retenu pour la conception du paysage de la nouvelle autoroute entre Bruges et Knokke, ainsi que pour la conception de l’aménagement urbain autour de la nouvelle écluse

à Harelbeke.

En complément de ces missions publiques, il construit un jardin privé par an. Depuis 2009, il travaille sur le Parc des Ateliers à Arles en France, où il conçoit le parc et les espaces publics autour du nouveau centre d’art et de recherche développé par Frank Gehry pour la Fondation Luma. En 2011, il a conçu les paysages pour le décor du film “Continuously Habitable Zones” de Philippe Parreno.

Bas Smets est titulaire d’un master en Architecture et en Génie Civil de l’Université de Louvain ainsi que d’un master en Paysage de l’Université de Genève. Il a enseigné à l’École d’Architecture de La Cambre à Bruxelles et à l’École Spéciale d’Architecture à Paris. Il intervient régulièrement dans des institutions internationales parmi lesquelles la Graduate School of Design de l’Université d’Harvard, l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne et le Pavillon de l’Arsenal à Paris. En 2008, il a été lauréat des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes, remis tous les deux ans par le Ministère français de la Culture.