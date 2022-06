Après une collaboration de six années à l’atelier Laurent et Emmanuelle Beaudouin architectes, Christophe Presle ouvre son atelier d’architecture à Nancy. Ce temps de formation aura permis d’appréhender des projets complexes et prestigieux (musée des Beaux Arts de Nancy, bibliothèque universitaire du Mans, école nationale supérieure en génie des systèmes industriels de Nancy) mais également de se confronter à la précision et la rigueur de chantiers importants. Fondé en 2001, l’atelier ne borne pas son activité au marché public mais explore l’ensemble des champs de la création architecturale. Du design de mobilier au grand équipement public, d es projets de toutes tailles s ont étudiés. Un savoir faire particulier a été développé pour les interventions sur le bâti existant : prise de connaissance détaillée des bâtiments, mise en place de documents d’échange adaptés pour le travail en équipe avec les bureaux d’études et l’économiste, et pour la compréhension du projet par la maîtrise d’ouvrage ainsi que par les entreprises. La production du projet met en œuvre un panel divers d’outils et de moyens adaptés à la spécificité des opérations. De la maquette d’étude à la modélisation de volumes 3D, du croquis d’intention au détail d’exécution, chaque étude est éprouvée avec l’ensemble des médias de la création architecturale. Un objectif de maîtrise et de qualité guide l’ensemble de nos productions. La pratique de l’atelier est résolument sensibilisée aux nécessités environnementales et énergétiques. la recherche de matériaux sains, naturels, peu consommateurs en énergie fossile est une constante dans nos projets. Des solutions adaptées à chaque opération sont proposées en fonction des objectifs de la maîtrise d’ouvrage, du budget travaux, des potentialités du site d’implantation. Soucieux de contribuer à l’édification d’un bâti ouvert à tous, l’ensemble de nos projets intègre, au-delà des exigences réglementaires de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, des dispositions pour une qualité d’usage optimum. L’atelier est formé au diagnostic «ACCESSIBILITE» (loi du 11 février 2005) ; l’expérience de maîtrise d’œuvre permet d’enrichir ce document de propositions alliant respect réglementaire et qualité architecturale. La qualité des prestations de l’atelier est assurée par une politique de formation continue proposée à l’ensemble de l’équipe