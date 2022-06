Propriété légale

Notre travail se développe autour d’une approche intuitive, ludique, et sensorielle d’une architecture

s’ouvrant à tous types de programmes et d’échelles de projet; que ce soit pour des programmes neufs ou de rénovation. Notre architecture est ancrée dans son contexte, au sens large, son cadre environnant, social et temporel. C’est pourquoi nous prenons le temps à l’élaboration du projet, d’écouter attentivement les attentes de nos commanditaires, d’étudier le site et d'en identifier les enjeux propres, tout en respectant les contraintes réglementaires et techniques. Il s’agit ensuite de mettre en œuvre une architecture simple, humaine et naturelle, respectueuse des éléments pour établir le projet idéal répondant à l’ensemble des contraintes. Elle se formalise par des espaces aux proportions soignées et aux matériaux particulièrement étudiés.