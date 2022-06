Alice Chialva et ses Ateliers Décodalice, est artiste plasticienne et peintre en décor( art liée à l’architecture et la scénographie).

l'activité de l'entreprise se déroule sous 3 formes de prestations.

-La première sous forme de conseils en décoration avec réalisations et créations de décors peints pour les productions cinématographiques, théâtrales, audiovisuelles, la décoration intérieure…

-La deuxième prestation concerne

la création de matières comme par exemple des enduits décoratifs sur les murs,sur panneaux en bois aux formats modulables et objets en vue de personnaliser, de transformer ou d’habiller un espace scénique, un lieu privé ou public, une boutique, un stand…

Ces matières s'inscrivent dans une gamme et permettent à chacun de composer son univers décoratifs, en jouant des contrastes qu'elles proposent entre elles.

-Enfin, les Ateliers Décodalice( Ateliers d'expression Artistique pour adultes,peinture et art plastiques pour enfants) proposent des formules de cours et de stages ouvert à tous sur la couleur et sur la peinture décorative.