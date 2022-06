Habiter signifie quelque chose de plus que d’avoir un toit et un certain nombre de m2 à sa disposition.

D’abord, il signifie rencontrer d’autres êtres humains pour échanger des produits, des idées et des sentiments, c’est a dire pour expérimenter la vie comme une multitude de possibilités.

Ensuite, il signifie se mettre en accord avec certains d’entre eux, c’est à dire accepter un certains nombre de valeurs communes. Enfin, il signifie être soi même, choisir son petit monde personnel. Ces trois formes d’habitat, nous pouvons les appeler habitat collectif, habitat public et habitat privé.