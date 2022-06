ROVT est un concept hybride qui lie le design, la décoration et un atelier de fabrication.

Un laboratoire impertinent où se mêle et se transforme espace, matière et idées. Ici tout est autorisé ! Basé sur une approche Design au sens créative dans la valorisation des déchets et rebus (upcycling) ou la création de produit avec responsabilité.

#Pour en savoir plus :

Le dénominateur commun de ROVT est le partage d’une vision décalée des objets, de l’espace (et de la vie) et d’une vision simple du design produit (et de la vie).

A l’image de la nature humaine faite de contradictions et d’ambivalences, ROVT crée des produits à la fois décalés / contemporains / extravagants / simples.

Nous apprécions tout particulièrement le principe de surcyclage (upcycling) : Révéler la beauté d’un objet, d’une pièce, lui redonner vie, la mettre en lumière après qu’elle ait rendu service.

Notre rôle ne relève pas d’un métier ou d’une offre commerciale, nous sommes une fonction capable de créer, conceptualiser, décorer, concevoir, industrialiser, fabriquer. Cette fonction a pour conséquence un objet, une sculpture, un espace revisité décoré, une scénographie.

Nous assimilons la création à une matière vivante et déformable en perpétuelle adaptation aux contextes complexes dans lesquels on évolue. Notre projet est matière.

ROVT est un projet, une signature, un signe d’appartenance, une marque transversale.