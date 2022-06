L’agence Architecture, Landscape & Urban planning est née de la convergence de plusieurs compétences. Elle est soucieuse d’exercer dans un monde pluridisciplinaire en mariant les connaissances et les aptitudes de chacun des acteurs du projet. L’orientation conceptuelle de l’agence est résolument moderne, tout en sachant restaurer les traditions constructives et marquer les bâtiments de la notion du développement durable. Le souci de l’impact du projet dans le cadre urbain, la création d’un lieu de vie sain et confortable et l'adaptation aux besoins énergétiques sont nos priorités. Commande publique ou démarche privée, notre réponse opérationnelle intègre nécessairement les critères de développement durable et de qualité environnementale à toutes les étapes de l’élaboration et de la vie d’un projet: programmation, conception, construction, gestion, utilisation, démolition... Ainsi nous amenons tous les acteurs de la conception à agir de concert afin d’avoir une gestion globalisée des priorités de la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’usage. Cette méthode s’appuie sur nos connaissances internes enrichies des acquis de tous les acteurs du bâtiment en relation étroite avec nous. Le fondement étant le Modèle Informatif de Bâtiment (BIM) qui permet de modéliser toute la construction afin de la valider en amont, d'en contrôler le montage et de permettre une gestion raisonnée du projet. L'approche en «coût global» permet d'avoir une vision du projet à long terme, au-delà du simple investissement, elle s'intéresse aux charges d'exploitation, de maintenance du bâtiment par exemple, elle permet d'anticiper le cycle de vie du bâtiment et donc de faire des économies. Cette approche prend également en compte des critères environnementaux et relatifs à la santé, s'appuyant sur des échelles successives d’études, de l’urbain au bâtiment en passant par les aménagements des espaces extérieurs. Elle se complète par le choix des cibles de Haute Qualité Environnementale (HQE®) définies lors de la concertation avec la maîtrise d’ouvrage. Il s’agit de la «conception globale».