RANGE TO COMPOSE

Le studio VTOL imagine des créations résolument inclassables. Dirigé par Pascale Tiraboschi , elle nous démontre que l'art et le design ne font plus qu'un. Son idée :" re-visiter les arts décoratifs au travers de solutions contemporaines " pour un nouvel usage de la tenture murale, salons abstraits , habillage des murs et créations d'ensembles , oeuvres d'art embarquées . C'est au travers de la pratique de la tapisserie que fut mis au point un brevet pour un dispositif d'accroche au mur de modules d'assises ,tables , ainsi que de luminaires . Pour la création de ces ensembles, le savoir faire est une pièce maîtresse qui satisfait l'exigence et l'approche sur-mesure d'un design ingénieux et de grande qualité.