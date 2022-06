Cécile Martin céramiste professionnelle, spécialiste des pièces d'ameublement d’intérieur et d’extérieur vous propose des pots de jardinerie de toutes tailles, des sculptures, de la déco, des vasques de salle de bain et de cuisine...

Elle crée des pièces sur mesure avec une volonté d’échange ; entre ses compétences et vos envies, les volumes gagnent une vie qui a un sens. Elle crée également des collections saisonnières de grès et de porcelaine où les terres se mêlent pour reproduire au fil du temps ses inspirations de nature, de paysages, de quotidien et de rencontres. Des pièces uniques et pérennes, façonnées à la main, en terres brutes ou émaillées. Les pièces sont garanties non gélives et tous les matériaux respectent l’environnement. Centre de formation, l’atelier accueille professionnels et amateurs en cours ou en stages tout au long de l’année. Programme et infos sur www.entreterres.fr.