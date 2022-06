ATEMPS, né en 2003 de la rencontre d’architectes et de chercheurs en philosophie vivant et travaillant à Barcelone, Paris et Toulouse, est un groupe de réflexion sur tous les thèmes touchant à l’environnement de l’architecture. ATEMPS est une expression catalane qui évoque à la fois «l’absence de temps» et «la pression du temps» qui passe. ATEMPS est un groupe d’analyse, qui s’est fixé comme objectif de réagir «pour arriver à temps».