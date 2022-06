Maître Artisan d'Art, Ariane A.Coissieux crée des pièces uniques : luminaires en porcelaine offrant leur paroi translucide à la lumière, vaisselle raffinée, lavabos… Elle développe les projets architecturaux pour particuliers et professionnels: revêtements muraux, plans de cuisine, corniches, deco de façade, carreaux pour l'intérieur et l'extérieur (ex: cuisine, salle d'eau, piscine)...

Les sculptures d'Ariane vont de la commande sur mesure pour orner l'intérieur d'une maison, une cour, un numéro de rue, à la sculpture murale 3/4 de volume, jusqu’au monumental.

Force et grâce se déclinent dans la plastique de ses œuvres, dans un univers subtilement coloré aux lignes pures et harmonieuses.

Co-fondatrice de la marque Keramsteel avec l’artiste spécialiste du mobilier métal Jacques Roger, elle collabore également avec designers et architectes.

De Taïwan aux USA, en passant par Paris, Singapour, et différents pays européens, les pièces d'Ariane rayonnent dans le monde entier

Ariane forme des futurs professionnels depuis 1995 dans l'Ecole des Céramistes qu'elle dirige.

AGIR Céramique existe depuis 1972, créée par Christian COISSIEUX, père et Maître d'Ariane.