Roberta est une créature à trois têtes.

Trois parcours, trois compétences, trois pratiques du paysage réunis dans une même vision du projet. Roberta porte une attention bien spécifique aux sites et aux territoires. Elle s’appuie sur son intuition et une grande pratique du terrain pour ouvrir des pistes de projet à approfondir. Elle aime bien se déplacer, prendre le train ou la route…

Chaque projet est nouveau. Roberta n’a pas d’a-priori, elle déteste les recettes. Elle se pose toujours la question de la pratique, de la mise en vie d’un projet dessiné, de l’appropriation par les usagers. Elle est aussi sensible aux matériaux et technologies nouvelles, aux innovations en cours de l’autre côté des frontières. Elle aime être épatée et se surprendre. Elle croit aussi que le « développement durable » découle parfois simplement du bon sens. Elle pense que le temps est un matériau innovant.