Lucie Le Guen est diplômée de l'EESAB Rennes option design en 2014. Durant ses études elle a notamment étudié un an en République Tchèque et effectué un stage de sept mois dans le Studio vénitien Nichetto & Partners . Fortement influencée par ces expériences, elle porte un intérêt particulier aux matériaux nobles et savoir-faire artisanaux, qu'elle questionne face aux outils numériques. Ses objets nécessitent différentes manipulations pour être activés, le dessin du geste prend toute son importance.