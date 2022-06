Mon travail ... Il s’agit d’abord de travail au Tour. Il s’agit ensuite de donner forme à des objets à « utiliser » au quotidien. Il s’agit enfin de se soucier sans relâches de ces formes données. Le rêve de courbes épurées rendant la force de la matière anime chaque instant de travail ! Ces formes, initiées par le Tour et modelées par un toucher qui est à la fois guidé par l’émotion du contact avec la Terre et le ressenti suscité par le regard, peuvent devenir : tasses pincées, boîtes, théières, bouteilles,vase, cruche, plats…

Si l’envie de laisser apparaître toute la beauté de la terre brute existe depuis longtemps déjà, la technique des "terres mêlées" que je pratique actuellement est venue s’immiscer peu à peu dans mon travail ! Depuis cette découverte la matière et son rendu sont donc « prioritaire » dans mon Atelier. Évidemment l’aléatoire du mélange des terres, le tournassage, ainsi que leur fusion à la cuisson complètent presque « magiquement » ma création d’objets. La finition par l’émaillage veut contrer la lourdeur possible du grès cuit à haute température.

La porcelaine commence à faire son apparition dans l'envie d'explorer ses limites aussi dans les argiles mêlés!"