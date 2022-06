Fort de multiples expériences dans des agences d’architecture internationales qui lui ont permis de se créer une palette d’outils et de connaissances complètes et variées, NMA sait se montrer capable de répondre à tous types de demande.

NMA est avant tout une structure basée sur une forte volonté, une intention claire, de proposer une architecture conceptuelle, non pas basée sur une recherche esthétique uniquement , comme malheureusement trop de projets de nos jours, mais une véritable réflexion, de l’élaboration d’un axe, d’une idée fondatrice selon laquelle le projet sera développé de la première esquisse à sa conception. L’agence s’engage à pousser sans cesse sa réflexion sur les modes d’habiter, offrir de nouvelles expériences à travers chaque bâtiment. NMA formule des réponses architecturales pertinentes et singulières découlant d’idées novatrices basées sur le travail et le questionnement de l’espace, du fonctionnement, du traitement de la lumière, du relationnel entre architecture et humain sans pour autant oublier le domaine du sensible.