ATELIER 742

7 comme… 7 ans passés !

4 comme… projet à 4 mains

2 comme… les 2 filles

Non 742 comme… le code APE de l’atelier !

Nées la même année, nous (Marion et Yzabel) nous sommes rencontrées à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne, après un parcours similaire. De petits boulots d’agence en projets d’atelier, nous obtenons le tout nouveau diplôme qui remplace le DPLG. Nous décidons alors de nous lancer avec cette « inconscience lucide » nécessaire à toute nouvelle entreprise et créons l’Atelier 742 en 2007.

Nous choisissons de nous installer dans le Morbihan sur la côte, entre Vannes et Lorient, cadre préservé. Loin des grandes villes, nous cultivons notre liberté architecturale et développons des projets pour tous et partout.

Nous affrontons des règlements d’urbanisme bien plus vieux que nous et construisons des projets différents et respectueux qui se font remarquer. D’abord des extensions, des rénovations et des maisons puis, très vite, nous sommes choisies pour réaliser la première maison passive du Morbihan, soutenue par le Conseil Général. Nous remportons ensuite un concours pour la rénovation d’un quartier de Lanester dans le cadre de l’ANRU, la réalisation d’un foyer d’accueil pour jeunes en difficulté …

Souhaitant toujours aller plus loin dans nos projets, nous nous formons très régulièrement et devenons les premières à obtenir la certification Passiv Hauss dans le Morbihan.

Après 7 années, nous restons les « 2 filles » qui font leur bout de chemin et améliorent à notre manière le quotidien de ceux que nous croisons !