Styl’Box Architecture-Containers, est un concept constructif modulaire inspiré d’une démarche appelée les 3R : Réutiliser, Recycler, Réduire. Nous concevons des espaces alliant fonctionnalité et esthétique qui répondent aux désirs et besoins de nos clients. Nous travaillons pour des particuliers et des professionnels, petits et grands volumes. Nous maîtrisons les projets de A à Z.

Notre force est notre atelier de transformation. Notre valeur ajouté est notre bureau d’étude intégré, qui nous permet d’étudier et de concevoir chaque jour des projets toujours sur-mesure pour l’habitation, le tertiaire et l’événementiel.