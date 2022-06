Auto-entrepreneur, Artiste peintre graffeur et photographe dans le domaine du Light-painting!

Réalisations de décoration murale intérieur et extérieur sur tout support pour particuliers et professionnels. Création d'oeuvres photographiques en Light-painting (photo longue exposition), peinture sur toile et toute décoration sur mobilier! n'hésitez pas pour plus de renseignement! Ouvert à tout projet!

L'artiste:

Valentin Walker aka Alias 2.0, agé de 25 ans, résidant en Drôme est un artiste pratiquant la peinture-graffiti, la photo dans le domaine du light painting ainsi que la musique (DJ), en autodidacte.

Ayant le goût de l'aventure et des voyages il s'embarque pour l'Amérique du Sud, le Maroc et l'Asie ces 4 dernières années. Son style prendra forme à travers la calligraphie, les motifs et les couleurs de ces continents si différents.

Son but : développer une solidarité interculturelle. Montrer à travers le mélange de différents styles graphiques qu'un langage universel est possible. Alias se place comme un pacifiste.

Unification des cultures, pont entre les peuples, échanges qui annoncent Alias 2.0 comme une connexion!

Le rassemblement des cultures à travers une abstraction travaillée… tout en gardant son originalité et l'impact du sens premier du graffiti.

Sa démarche : participer et agrémenter une culture qui appartient à la rue, au paysage, s’inspirer de ce qui lui ait offert et créer avec, essayer de grandir cette culture, lui donner ses lettres de noblesse.

Dans une démarche d’esthétisme et de sens, rendre la rue vivante, curieuse et offrir au paysage un cadeau éphémère qui ne le tache pas mais l’exalte, le rend unique et magique.

Son style : Un mariage entre le paysage, toile du photographe et l'imaginaire de l'artiste.

En parallèle, il développe la photographie light-painting en y ajoutant sa touche poétique, lumineuse et singulière. Il communique sa vision du monde grâce à la peinture de lumière défiant la réalité et nous projetant vers ces nouvelles dimensions.

" Le light painting c'est intemporel mais pourtant complètement l'Art de l'instant. On encapsule un moment, un instant on encapsule des mouvements, c'est assez magique. " Julien Breton.

Unifiant l'univers du light painting au graffiti afin de créer une combinaison, Alias crée l'illusion en ouvrant une nouvelle porte à l’art urbain.