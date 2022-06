L’agence CKA intervient principalement dans l’habitat et le logement mais tend de plus en plus à se diversifier et se développer notamment dans l’agencement de boutiques, de restaurants….

Elle maîtrise parfaitement l’architecture et l’architecture d’intérieur, deux domaines artistiques complémentaires et indissociables. Que ce soit dans le domaine de la réhabilitation, de l’architecture d’intérieur ou de l’habitat neuf, elle cherche toujours à optimiser les espaces et les volumes tout en répondant à vos envies et à votre choix, en y apportant originalité et touche personnelle. Son souci permanent est de trouver le compromis idéal entre l’organisation et la praticité du logement, qui doit répondre parfaitement au mode de vie propre à chacun, et l’esthétique, qui se doit d’être à la fois innovant et respectueux du goût de chacun.