SUPERSTRATE est un studio de création et de fabrication qui conçoit et fournit des solutions de design originales et adaptées en agencement et mobilier d'intérieur.

Nos clients sont des particuliers qui souhaitent repenser leur intérieur, mais aussi des professionnels désireux d'aménager leurs bureaux ou leur boutique.

Pour eux nous décorons et aménageons l'espace; créons du mobilier sur-mesure; et parfois les 2...!

A la fois designers et architectes d'intérieur, nous sommes à l’écoute de vos projets de décoration, design, ou rénovation et en assurons le suivi depuis la conception jusqu’à la livraison.