Selon vos projets nous réalisons des meubles, menuiseries et agencements sur mesures.

De la création contemporaine à la copie des styles. Nos réalisations exigent un savoir faire de tradition et d'innovation. Suite à une formation de 10 ans lors d'un Tour de France avec les Compagnons du Devoir, j'ai repris l'entreprise artisanale crée par mon père. Aujourd'hui l'entreprise et un atelier composé d'un apprenti, d'un salarié et de moi-même, le parc machines permet tous types réalisations dans de bonnes conditions.

Nous pratiquons l’Ébénisterie et la Menuiserie intérieure reconnus pour être des Métiers d'Arts. Nous travaillons le bois sous de nombreuses formes : massif, plaqué, marqueterie, sculptures, gravures, en rondins, brûlé, fendu, finitions diverses... Nous aimons rechercher de nouveaux décors, de nouveaux effets avec ce matériau noble qui offre une multitudes possibilités. Nous l'associons aussi à d'autres matériaux tel que la pierre, le verre, la fibre, la laque...Nos clients sont des particuliers ou des professionnels (hôtels, restaurants, commerces ...) Pour l'entretien de votre patrimoine nous restaurons les meubles anciens de famille ou de brocante. Au plaisir de vous présenter l'atelier et son hall d'exposition.