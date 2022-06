LES COLORANTES

Maitrise du projet de sa conception à sa réalisation

• C’est en 2012 que Valérie et Cécile décident d’associer leurs savoir-faire, réseaux et idées pour créer LES COLORANTES.

Détails, finitions, simplicité et qualité des matériaux sont leur cheval de bataille.

• PROPOSITIONS

Du home staging à la livraison de chantier, LES COLORANTES s’adaptent au cas par cas.

Le binôme propose différentes formules et travaillent en partenariat avec des corps de métiers, tels que des menuisiers, électriciens, plombiers, peintres ou maçons sur tout le territoire français.

• LE BINÔME

VALERIE FIASTRE

Styliste déco depuis vingt ans, Valérie a collaboré à divers magazines tels que Marie-Claire Maison, Prima Maison, le Journal de la Maison, Système D, ou encore C Déco, ainsi qu’à l’élaboration d’émissions TV comme La Maison de A à Z.

Depuis cinq ans, elle participe au catalogue Gédimat et publie scénographies et créations pour Maison Créative.

Valérie conçoit et suit des projets de lieux de vie, mais aussi des boutiques et restaurants.

CÉCILE PAPAPIETRO-MATSUDA

Journaliste et réalisatrice déco, elle évolue dans ce milieu depuis les années 90. Cécile travaille pour divers clients, que ce soit pour la presse écrite ou audiovisuelle (Maison Française, Maison Magazine, C Déco, Résidence Décoration, Marie-Claire Maison, Design@Home, Du Côté de Chez Vous, la Maison France 5), mais aussi en tant que directrice artistique pour des catalogues de mobilier et cuisiniste français (Vibel, Mobalpa).