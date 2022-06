Fondée en 2010 par Alice Wijnen et Guillaume Relier, l'agence revendique une production à mi-chemin entre art et artisanat et une diversification des échelles d'intervention. Elle s'attache autant au design de mobilier qu'à a réhabilitation de bureaux, à la production artistique qu'aux opérations de logements collectifs. En témoignent ses travaux dans la station de Flaine, où elle livre fin 2013 une résidence de tourisme (en association avec Christian Hauvette), le pavillon d'accueil, le mobilier urbain, la signalétique et l'aménagement des bureaux du syndicat intercommunal.Quelle que soit l'échelle de la réfléxion, la production de R Architecture se veut ambitieuse dans sa perception et sa confection. L'agence est lauréate des Albums des jeunes architectes et paysagistes en 2014.

Margaux Darrieus, journaliste - architecte