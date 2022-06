L’atelier Laraqui-Bringer architecture s’est forgé une bonne expérience en traitant des programmes d’équipements divers et complexes, de logements ainsi que des projets d’urbanisme depuis maintenant sept ans. L’atelier continu actuellement ses recherches au travers des concours restreints ou ouverts, publics ou privés, en France ou ailleurs. Il mûrit patiemment en concevant et construisant des projets d’architecture dans un esprit de partage et de respect de tous les interlocuteurs qu’il cotoie et avec qui il échange. C’est dans cet esprit de partage que nous, jeunes architectes, voulons produire une architecture de qualité ouverte à tous, pérenne, belle et poétique. Produire une art de vivre avec une grande liberté de penser.