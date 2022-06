L'agence est située à Paris dans le 11e.

L'agence est partenaire, depuis plus de 25 ans, des leaders du secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Elle est reconnue pour son expertise et son analyse globale des bâtiments recevant du public et mène des projets complets : de l'étude de capacité à l'aménagement intérieur et décoration des bâtiments qui lui sont confiés.