Notre pratique de l’Art de construire est un

procès basé sur une volonté de collaboration étroite avec nos clients. Nous croyons que c’est dans le partage que nait le meilleur de l’Architecture.

QUI SOMMES NOUS

Notre approche multifactorielle des différents projets, avec leur spécificité d’échelle, de localisation, de budget nous impose différentes expertises, notre bureau compte plus de 65 collaborateurs répartis sur 3 sites, Liège et Namur en Belgique et Strassen au GDL.

Il faut remarquer que l’ensemble de nos collaborateurs, ingénieurs, ingénieurs architectes, architectes, dessinateurs, personnels administratifs sont engagés sous CDI, ce qui pérennise fortement notre structure.

Sur cette structure, viennent se greffer des collaborateurs indépendants, suivant les spécificités des projets étudiés, afin de toujours garantir la réponse la plus juste aux attentes des Maîtres d’Ouvrage.

INTERNATIONAL

Notre expérience nous a conduits à être actifs en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, en France, au Maroc, au Rwanda.

Nos clients sont des promoteurs internationaux en immobilier, actifs dans le monde entier, plus proche de nous, nous développons en partenariat avec le bureau STDM plus de 100.000 m² de bâtiments mixtes à Merl au Grand-Duché de Luxembourg

Ce nouveau développement architectural et urbanistique, offre l’opportunité de pouvoir penser et imaginer l’ensemble des activités de l’art d’habiter en ville.

NOS ACTIVITES

A/ Etude et réalisation de projets d’Architecture :

Résidentiel -/ Habitation unifamiliale

-/ Habitations groupées

-/ Plan d’urbanisation – plan de lotissement

-/ Immeuble multi-résidentiels

Non résidentiel -/ Bureaux

-/ Bâtiment public

-/ Crèche, résidence service.

-/ Horeca et loisir

-/ Bâtiment industriel

B/ Etude et conception de détails techniques et plans d’exécution en support pour d’autres bureaux.

NOTRE APPROCHE

Chaque projet est la concrétisation d’une étude spécifique, reflet de sa propre philosophie, de sa propre identité, reflet de son contexte, en rapport avec les caractéristiques du lieu, sans stéréotype, en dehors de toute approche « ready to made ».

Pour nous, la création architecturale, au sens large du terme, se nourrit de trois vecteurs,

-/ le contexte physique et social : - Le terrain, l’orientation, les vues

- Le contexte bâti, le contexte historique

- Répondre aux attentes de l’utilisateur

- Créer la diversité, offrir des lieux d’épanouissement

- Permettre la cohésion sociale et la valorisation d’un cadre de vie

-/ le contexte économique : - Enveloppe budgétaire respectée

- Maitrise des coûts en aval et en amont

- Nécessité d’offrir un retour sur investissement

- Créer des bâtiments efficients, aux coûts d’utilisation et d’entretien modérés

- Solutions commerciales éprouvées

-/ l’exigence environnementale : -/ Mettre en œuvre des concepts techniques garantissant une réduction conséquente des consommations et rejets dans l'environnement.

-/ optimiser l'utilisation des énergies renouvelables,

-/ Obtenir une durabilité importante des solutions techniques et des matériaux mis en œuvre.

-/ Attacher une attention accrue à l’utilisation rationnelle de l’eau.

A l’intersection de ces trois vecteurs, nait le projet. A un problème complexe, il faut apporter une solution innovante et simple, jamais simpliste.

Tous les jours, c’est ce à quoi nous employons notre savoir-faire, en tendant vers nos objectifs :

Une approche qualitative, de la substance, de l’élégance

De l’espace, des mètres carrés efficients, utilisables ;

Des espaces articulés efficacement, fonctionnels, rationnels et diversifiés.

Une multifonctionnalité des espaces publics, des espaces privés, des vues, des perspectives, de la lumière

Une conception de bâtiments épaulée par une technologie au service de l’homme et de son environnement.

Notre souhait est de proposer un regard d’architecte sur l’habitat qu’il soit social, moyen ou de luxe, en contexte urbain ou rural, et pour se faire, de définir ce qu’est pour nous vivre, habiter, travailler dans un lieu.

Lieu d’épanouissement et de refuge de la vie privée, lieu d’échange et de communication.

SUPPORT TECHNIQUE EN EXECUTION

La pluridisciplinarité de nos équipes nous permettent de proposer un service d’aide technique, conception de détails, plans d’exécution, analyse constructive, suivit de chantier, à d’autres bureaux d’architecture.