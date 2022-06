Diplômé en 2000 de l’École spéciale d’architecture, ayant également suivi les enseignements de la Glasgow School of Art, Franklin Azzi travaille d’abord plusieurs années au sein de l’agence as.architecture‑studio, puis il fonde et dirige une société filiale du groupe : as.design‑studio. En 2006, il crée sa propre agence, Franklin Azzi Architecture, et développe alors avec son équipe une approche personnelle du métier d’architecte caractérisée par une technicité minutieuse, une transversalité des disciplines, et un regard sans a priori sur les programmes et les différentes commandes. En 2008, Franklin Azzi est lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes, distinction remise par le ministre de la Culture et de la Communication, dans le cadre de sa politique de soutien à l’innovation architecturale.

Depuis près de huit ans, Franklin Azzi Architecture développe, de la petite échelle à la plus grande, des projets de design et des projets d’architecture en commande publique ou privée, en construction neuve, réhabilitation ou encore des aménagements urbains.

Son travail en commande publique débute par la réalisation du Centre de la francophonie des Amériques à Québec, il s’illustre plus récemment avec les projets d’école des beaux-arts à Nantes, réhabilitation des anciennes halles Alstom à Nantes (SAMOA), le Pôle des arts graphiques à Tours en investissant les imprimeries Mame, monument historique des années 1950 construit par Bernard Zehrfuss et Jean Prouvé avec les oeuvres de Edgar Pillet, ou encore les logements sociaux de la ZAC Cardinet-Chalabre à Paris en construction neuve. L’agence se distingue également à travers des commandes privées comme les boutiques Christophe Lemaire, Isabel Marant, Lacoste, Maje, etc., ainsi que les immeubles de bureaux Dock en Seine à Saint‑Ouen pour Nexity en construction neuve ou encore la réhabilitation pour Altarea Cogedim de l’immeuble Raspail construit en 1979 par Michel Herbert à Paris. À l’été 2013, dans un tout autre registre, l’agence relève aux côtés de la Ville de Paris, le défi osé et ambitieux du réaménagement des Berges de Seine, 2,5 kilomètres d’une promenade exceptionnelle sur la rive gauche entre le musée d’Orsay et celui du Quai-Branly. L’agence, située au 13 rue d’Uzès, 2e arrondissement de Paris, compte une trentaine de collaborateurs réunis au sein de plusieurs départements qui travaillent conjointement à l’élaboration de ces projets : architecture-urbanisme, architecture intérieure et design spécifique ainsi qu’un laboratoire de recherche informatique et de conception paramétrique. Dans cette volonté de croisement des disciplines et des champs de réflexion, l’agence participe également à la diffusion d’art contemporain à travers l’organisation de diverses expositions et à cette occasion, met à la disposition des artistes ses outils de production et ses savoir-faire.