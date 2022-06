Passionné et sensible, Rémi a grandi à Annecy. Diplômé major de promotion de l'école supérieure d'architecture intérieure de Lyon, il acquiert de nombreuses expériences dans de petites et grandes agences d'architecture, en France et à l'étranger. Marqué par trois années passées au sein de l'agence Wilmotte & Associés, à Paris, formé avec des méthodes de travail solides, tant sur le plan de la conception que sur le plan de la représentation, il décide d'un retour aux sources.En mai 2011, Rémi crée sa société : Atelier Rémi Giffon, inscrit au C.F.A.I. (Conseil Français des Architectes d'Intérieur). Basée à Lyon, l'agence intervient essentiellement sur la région Rhône-Alpes et s'adresse aux professionnels et particuliers souhaitant avoir un nouveau regard sur leur espace de vie.Dans le cadre d'une rénovation ou d'une création, Rémi s'efforce de trouver l'équilibre entre le fonctionnel et l'émotionnel, de répondre aux exigences techniques en favorisant l'esthétique apportée par une harmonie des volumes, des matériaux et des couleurs. Sa priorité est d'être à l'écoute et de répondre aux besoins de l'être humain afin qu'il s'épanouisse dans son environnement.