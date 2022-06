L'agence Bertin Bichet réunit les compétences de deux jeunes architectes installées à St Nazaire (44) et Lorient (56).

Libre et inspirée, l'architecture de Bertin Bichet joue avec les lieux, les matières et se dessine au plus près des usages de ses utilisateurs. Parfois ronde parfois géométrique, souvent douce rarement rigide, les formes épousent les projets au service de leur fonctionnalité et de leur esthétique. Les deux associées élaborent à quatre mains les esquisses des projets qu’elles se répartissent ensuite de manière géographique. Anne-Laure Bertin exerce à Lorient en Bretagne tandis que Marjolaine Bichet a récemment jeté son dévolu sur Saint Nazaire après plusieurs années à Nantes. Ensemble, elles participent régulièrement à des concours d’idées à des échelles variées allant de l'objet à l'aménagement urbain ; Leur complémentarité est riche et dynamise leurs échanges. Quand l’une réfléchit, l’autre fonce, quand l’une s’imagine un volume, l’autre trace l’espace en 2D… Passionnées de voyages et de sports de pleine nature, entre mer et montagne, Bichet et Bertin comptent bien donner à leurs architectures le goût du dehors et de l’aventure...