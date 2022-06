YOK est un concept store basé sur le mélange des couleurs en décoration. Nous vendons aussi bien des meubles que des accessoires, arts de la table, univers du salon, du bureau, de la cuisine et même de la mode (bijoux, montres, écharpes). Nous privilégions les jeunes designers, le made in Europe, les beaux objets à prix raisonnable. Gamme de prix : de 3 € à 1500 €. Nous éditons notre propre modèle de table basse, la table modulable YOK. Idée: la Française est une des femmes les mieux habillées du monde car elle sait relever un banal tee-shirt avec un bel accessoire ; en décoration, c est la même chose : on peut donner de l'allure à une console lambda grâce a l'originalité du vase posé dessus.